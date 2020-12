Traffico Roma del 24-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria cittadina anche in virtù dei provvedimenti restrittivi adottata nell’ambito della lotta al covid-19 unica segnalazione di rilievo nella zona dei Colli Albani avvenuto un incidente in via Appia Nuova all’altezza di via delle Cave in direzione del centro città ricordiamo che da oggi li taglia in zona rossa e così sarà fino al 27 dicembre spostamenti Dunque vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza sono però consentiti gli spostamenti di massimo due persone o tre figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ricordiamo la chiusura per lavori delle stazione di Policlinico e Castro Pretorio Attiva la linea di bus navetta mb20 ...