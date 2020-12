Selvaggia Lucarelli: tra insulti e raccomandazioni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alla vigilia di questo particolare Natale che stiamo per affrontare Selvaggia Lucarelli ha mostrato cosa sta succedendo suo profilo, dove continua a ricevere insulti ma anche particolari consigli! Visti gli insulti che ogni giorno riceve Selvaggia Lucarelli ha deciso, da un pò di tempo a questa parte, di pubblicare sul suo profilo i commenti d’odio che le arrivano e le facce di coloro che lo scrivono. La giornalista, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alla vigilia di questo particolare Natale che stiamo per affrontareha mostrato cosa sta succedendo suo profilo, dove continua a riceverema anche particolari consigli! Visti gliche ogni giorno riceveha deciso, da un pò di tempo a questa parte, di pubblicare sul suo profilo i commenti d’odio che le arrivano e le facce di coloro che lo scrivono. La giornalista, infatti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Scanzi, Lucarelli e l’ipocrisia del Natale Covid “spirituale”

