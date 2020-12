Red Bull, Verstappen con Perez: tornano le due punte come ai tempi di Ricciardo (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Red Bull torna a due punte. Se Ferrari e Mercedes storicamente han puntato ad una gerarchia ben precisa tra pilota e scudiero, soprattutto negli anni di dominio, per la Red Bull questa non è mai stata un’opzione. Fin dai tempi di Sebastian Vettel campione del mondo all’interno della scuderia austriaca c’è sempre stata rivalità. È proprio per questo che Pierre Gasly prima e Alexander Albon poi non sono riusciti a convincere il dottor Helmut Marko e il team principal Christian Horner portando la Red Bull a stravolgere i propri piani. Il diktat del team è sempre stato abbastanza chiaro: gareggiare con i piloti sfornati dal proprio vivaio. Ma se nella Ferrari Driver Academy la Rossa, in questo momento storico, riesce a sfornare diversi talenti, in casa Red Bull la situazione è piuttosto ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Redtorna a due. Se Ferrari e Mercedes storicamente han puntato ad una gerarchia ben precisa tra pilota e scudiero, soprattutto negli anni di dominio, per la Redquesta non è mai stata un’opzione. Fin daidi Sebastian Vettel campione del mondo all’interno della scuderia austriaca c’è sempre stata rivalità. È proprio per questo che Pierre Gasly prima e Alexander Albon poi non sono riusciti a convincere il dottor Helmut Marko e il team principal Christian Horner portando la Reda stravolgere i propri piani. Il diktat del team è sempre stato abbastanza chiaro: gareggiare con i piloti sfornati dal proprio vivaio. Ma se nella Ferrari Driver Academy la Rossa, in questo momento storico, riesce a sfornare diversi talenti, in casa Redla situazione è piuttosto ...

