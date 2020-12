Napoli | questa la data per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta di Natale

_Carabinieri_ : L’Italia sorretta da due #Carabinieri della Radiomobile e affidata alle cure dei medici. È questa l’effige della st… - 87Reartu : @cropyJ03 @realvarriale Questa sentenza gli ha svoltato il Natale. Io aspetto con curiosità la notte di capodanno p… - YAACMilan : RT @jo19N26: Mi sbatto, poi ci penso e vedo dove si allena il Napoli, che società medievale è, che personaggio è ADL e penso che forse fors… - whoiscufter : 'Sono arrivato ieri sera a #Napoli, questa è la vista verso il #Vesuvio dalla finestra dell'Hotel Terminus, dove al… - 999nuvola : RT @LaPrimaManina: La Regione #Lombardia rifiuta il presepe donato dalla #Campania. Accidenti a questa nebbia, te set adre a laurà, questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli questa

Tutto pronto al Cardarelli per il V-Day del 27 dicembre: sarà la tendostruttura allestita alle spalle del pronto soccorso ad accogliere il personale sanitario che per primo verrà sottoposto al vaccino ...Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha voluto spiegare la scelta fatta dal Comune: “Cari concittadini, quest’anno non ci sarà gente a festeggiare in strada, ma in questo 2020 stravolto ...