Napoli, De Laurentiis: “L’Italia non è unita. Juve-Napoli? Pirlo non è un avvocato, deve allenare e basta” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Radio Capital Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il presidente delAurelio Deha parlato ai microfoni di Radio Capital Il presidente delAurelio Deha parlato ai microfoni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Siamo felici, il Napoli segue sempre le regole” ?? - TUTTOJUVE_COM : De Laurentiis: 'Juve-Napoli? Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del Pirla...' - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis su Juventus-Napoli: “Raggiunto un risultato d… - scvglia : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, De Laurentiis: 'Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla' - C19official : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, De Laurentiis: 'Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del Pirla' -