Monica Vitti | il racconto | “Scavalcai un muretto e caddi tra i rovi”

ginocchiaapunta : RT @MonicaVittiFans: Esattamente 10 anni fa ci lasciava il grande Mario Monicelli. Fu il primo ad accorgersi delle grandi doti umoristiche… - ginocchiaapunta : la ragazza con la pistola è una monica vitti bellissima. - Caterin10184381 : RT @CanYamanTheKing: 'Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi è felice di alzarsi'. ~ Monica Vitti Buon… - niccofranco : Madonna ma che bella è Monica Vitti. ?? #laragazzaconlapistola - frandemartino : Ma che cos'è Monica Vitti ne La ragazza con la pistola, con quegli occhi là e la treccia bruna -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

Il Libraio

Monica Vitti, la grande mattatrice della commedia italiana, un ricordo del suo passato. Scopriamo insieme cos'è successo alla diva.Sophia Loren, Brigitte Bardot, Monica Vitti, Claudia Cardinale sono le protagoniste fantasma che aleggiano in aria come per riportare in scena ciò che le aveva rese bellissime: il mistero. La macchina ...