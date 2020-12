Messina, la settimana dello studente dell'Archimede conclusa con 'Un ottimo bilancio' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oltre 130 incontri on line e un ottimo bilancio: si conclusa la settimana dello studente al Liceo Scientifico e Linguistico Archimede. Dopo giorni di impegno e di sforzi per riuscire ad organizzarla, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oltre 130 incontri on line e un: silaal Liceo Scientifico e Linguistico. Dopo giorni di impegno e di sforzi per riuscire ad organizzarla, ...

Ultime Notizie dalla rete : Messina settimana Messina, la settimana dello studente dell'Archimede conclusa con "Un ottimo bilancio" Gazzetta del Sud Covid, nelle scuole di tutta la Sicilia cala il numero dei positivi. Tutti i numeri

Covid, 123 alunni positivi nelle scuole di Messina e provincia

