Matano in lacrime a La Vita in Diretta (Di giovedì 24 dicembre 2020) È un Matano visibilmente emozionato e che riesce a stento a trattenere le lacrime quello che è apparso ieri in trasmissione. ll presentatore è stato colpito al cuore dalle parole di una giovane che, dopo aver perso la mamma per il Covid, ha postato su Facebook gli screenshots degli ultimi messaggi scambiati con la madre prima che il Covid gliela portasse via. La ragazza ha reso pubblici i messaggi perché fossero da monito ai negazionisti e affinché tutti comprendessero che si tratta di una malattia reale. Alberto Matano con le lacrime agli occhi ha detto: “Eleonora ti ringrazio perché in questo giorno è molto importante questo tuo messaggio, che è rivolto a tutti noi non solo ai negazionisti. Io ho perso mia mamma per il Covid”. Poi ha ribadito il concetto della sua ospite: “Ci hai ricordato quanto sia ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) È unvisibilmente emozionato e che riesce a stento a trattenere lequello che è apparso ieri in trasmissione. ll presentatore è stato colpito al cuore dalle parole di una giovane che, dopo aver perso la mamma per il Covid, ha postato su Facebook gli screenshots degli ultimi messaggi scambiati con la madre prima che il Covid gliela portasse via. La ragazza ha reso pubblici i messaggi perché fossero da monito ai negazionisti e affinché tutti comprendessero che si tratta di una malattia reale. Albertocon leagli occhi ha detto: “Eleonora ti ringrazio perché in questo giorno è molto importante questo tuo messaggio, che è rivolto a tutti noi non solo ai negazionisti. Io ho perso mia mamma per il Covid”. Poi ha ribadito il concetto della sua ospite: “Ci hai ricordato quanto sia ...

QuotidianPost : Matano in lacrime a La Vita in Diretta - LaMammaN1 : - k226xq : noi calabresi siamo duri come l'acciaio ma di fronte alla mamma diventiamo come una burrata, quando questo succede… - lillydessi : La Vita in Diretta, 'Ho perso mia madre per il Covid': Alberto Matano crolla in lacrime in studio -… - infoitcultura : La Vita in Diretta, crollo emotivo per Alberto Matano: lacrime e silenzio -