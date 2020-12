Maccio Capatonda | ' Dal dado al Libro' | ' Attenti | sono pronto a scrivere ancora'

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Non so fino a che punto sia decaduta la letteratura, come mi dici, leggo soltanto i classici. I libri si portano a scuola,più formativi. Ma se vuoi apprendere qualcosa, visualizzi un tutorial ...

stefanodonno75 : evidenzia LIBRI a cura di Stefano Donno: Libro 'Libro' di Maccio Capatonda ???? #tendenze - SimoneDC75 : @egos23 Maccio Capatonda l’ha spiegato benissimo. - FuseraIta : ?? “Scarica PDF Libro eBook Gratis di Maccio Capatonda” - FuseraIta : - Jada_CJ : @alidinuvole 'Il premio Maccio Capatonda' Un sogno, forse una favola ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Maccio Capatonda

Il Messaggero

Gentile Maccio Capatonda, naturalmente non ho letto il tuo libro «Libro». Altrimenti non sarei un giornalista. Prima di pontificare, noi al massimo meniamo l’occhio alla prefazione e alla seconda di c ...Il cinema popolare ha pieno diritto di esistere, ma i cinepanettoni lo hanno relegato a una caricatura noiosa e ripetitiva solo per battere cassa.