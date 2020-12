La principessa Sissi e la storia di una depressione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oggi tutti la conoscono col soprannome di Sissi, che inizialmente era Sisi. Ma il suo vero nome è Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, duchessa di Baviera. La storia della principessa Sissi è stata così avvincente da suscitare l’interesse di scrittori, registi e critici di ogni epoca. Una donna forte, ma anche fragile, vittima della rigorosa corte Viennese che sembra fare di tutto per metterla a disagio. I lutti tremendi dei propri figli e i continui crolli nervosi, parlano di una vita difficile. La principessa Sissi. Photo credits: Biografieonline.itLa spietata corte Viennese La principessa Sissi è da sempre considerata un’icona di libertà e rivoluzione verso le consuetudini e le regole del tempo. Nasce il giorno della Vigilia di Natale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oggi tutti la conoscono col soprannome di, che inizialmente era Sisi. Ma il suo vero nome è Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, duchessa di Baviera. Ladellaè stata così avvincente da suscitare l’interesse di scrittori, registi e critici di ogni epoca. Una donna forte, ma anche fragile, vittima della rigorosa corte Viennese che sembra fare di tutto per metterla a disagio. I lutti tremendi dei propri figli e i continui crolli nervosi, parlano di una vita difficile. La. Photo credits: Biografieonline.itLa spietata corte Viennese Laè da sempre considerata un’icona di libertà e rivoluzione verso le consuetudini e le regole del tempo. Nasce il giorno della Vigilia di Natale ...

MMastrantuono : RT @bubinoblog: La Principessa Sissi con Romy Schneider appassiona 514.000 telespettatori con oltre il 2% su RaiMovie, superando Tv8 e Nove… - bubinoblog : La Principessa Sissi con Romy Schneider appassiona 514.000 telespettatori con oltre il 2% su RaiMovie, superando Tv… - CorneliaHale94 : Rai Movie La principessa Sissi · 514 2.02 #ascoltitv #laprincipessasissi - Lee_Ann77 : Pubblicità del film '7 spose per 7 fratelli'. Ma c'è davvero ogni anno chi se lo guarda? Aspetto ora notizie del fi… - Giuggio72684862 : RT @erretti42: Questa sera in tv in prima visione assoluta La principessa Sissi -