“La preoccupazione più grande è per mia figlia”, Filippi Magnini positivo al Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il coronavirus ha colpito anche Filippo Magnini, trovato positivo al Covid come lui stesso ha spiegato in un post Instagram. Il campione di nuoto non fa riferimento a particolari sintomi ma ammette tutta la sua amarezza per essere costretto a tenersi a distanza dalla famiglia, in modo particolare dalla moglie Giorgia Palmas e dalla figlia Mia, nata da pochi mesi. L'annuncio di Filippo Magnini Sarà dunque un Natale in isolamento per Magnini, che ora è comprensibilmente in ansia perché teme che anche i suoi cari risultino positivi: "Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non e? bastato. Ora la preoccupazione piu? grande e? per la mia famiglia, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il coronavirus ha colpito anche Filippo, trovatoalcome lui stesso ha spiegato in un post Instagram. Il campione di nuoto non fa riferimento a particolari sintomi ma ammette tutta la sua amarezza per essere costretto a tenersi a distanza dalla famiglia, in modo particolare dalla moglie Giorgia Palmas e dallaMia, nata da pochi mesi. L'annuncio di FilippoSarà dunque un Natale in isolamento per, che ora è comprensibilmente in ansia perché teme che anche i suoi cari risultino positivi: "Purtroppo oggi sono risultatoal-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non e? bastato. Ora lapiu?e? per la mia famiglia, ...

