Furiosa: svelata la data di uscita del prequel di Mad Max

La Warner Bros svela la data di uscita di Furiosa, film prequel di Mad Max: Fury Road. Scopriamo i dettagli Nelle ultime ore la Warner Bros ha reso nota quella che sarà la data d'uscita del film sequel di Mad Max: Fury Road; per vederlo in sala, però, dovremo aspettare ancora molto. Il film infatti vedrà la luce non prima del 23 giugno 2023. Come noto Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di Furiosa, versione giovanile del personaggio interpretato da Charlize Theron nell'apprezzatissimo film del 2015. Furiosa: dettagli sul film prequel di Mad Max Charlize Theron ha commentato la scelta di affidare il ruolo di Furiosa in un film prequel di Mad Max a un'altra attrice, svelando di aver provato un po' ...

