Covid in Campania | oggi 1 156 positivi e 20 morti | ma cala la curva dei contagi

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid Italia, bollettino oggi 24 dicembre: 18.040 nuovi contagi e 505 morti in 24 ore

Coronavirus Italia, il bollettino di giovedì 24 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 18.040 (ieri 14.552). I morti 505 (ieri 553 ). L'Italia chiude per le ...

In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.156 casi con 20 morti. Natale in lockdown

In Campania i positivi al Covid-19 sono saliti a 183.117 per 1.156 nuovi casi su 20.404 tamponi (1.966.694 dall’inizio della pandemia). Tra i nuovi positivi sono 1.069 gli asintomatici e 87 le persone ...

Coronavirus Italia, il bollettino di giovedì 24 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 18.040 (ieri 14.552). I morti 505 (ieri 553 ). L'Italia chiude per le ...In Campania i positivi al Covid-19 sono saliti a 183.117 per 1.156 nuovi casi su 20.404 tamponi (1.966.694 dall’inizio della pandemia). Tra i nuovi positivi sono 1.069 gli asintomatici e 87 le persone ...