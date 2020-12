Cosa c’è in tv la Vigilia di Natale 2020?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Come ogni anno, la programmazione delle reti televisive cambia durante la festività. Il 24 dicembre, dunque, non andranno in onda i programmi, le fiction, le soap e i film che solitamente tengono compagnia ai telespettatori. Certo per alcune trasmissioni resta tutto invariato, ma molte altre cederanno il posto a film dedicati alla festività natalizia. Programma Rai La giornata su Rai 1 inizia, come sempre, con RaiNews24 alle ore 6.00, seguito Unomattina. Dopo di che vanno in onda i vari TG1 e Rai Parlamento Telegiornale e subito dopo prende inizio una nuova puntata di Storie Italiane. Non può mancare il Concerto didel Teatro alla Scala di Milano, alle 10.25. La mattinata si conclude con È sempre mezzogiorno, dopo del quale il pubblico può seguire il TG1. Nel primo pomeriggio vengono trasmessi Linea Bianca e Speciale Oggi è un altro giorno. Non manca ...