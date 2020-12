Coronavirus: Giani soddisfatto della situazione contagi Toscana, ma resta l’alto numero di morti (Di giovedì 24 dicembre 2020) Giani, soddisfatto, ricorda che non è un caso che alla vigilia di Natale salutiamo una Toscana virtuosa che oggi registra poco più di 500 contagiati dal Coronavirus Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 dicembre 2020), ricorda che non è un caso che alla vigilia di Natale salutiamo unavirtuosa che oggi registra poco più di 500ati dal

FirenzePost : Coronavirus: Giani soddisfatto della situazione contagi Toscana, ma resta l’alto numero di morti - ilGiunco : Coronavirus – Spostamenti in zona gialla, arancione e rossa: Giani firma una nuova ordinanza… - FirenzePost : Coronavirus, Giani su Facebook: in Toscana 563 positivi nell ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, Giani anticipa i dati: sale il numero dei nuovi positivi in Toscana - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana #IsolaElba Covid: Giani interviene su Elba e anticipa i dati de… -