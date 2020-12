Comune: “Esigenze ordine pubblico, divieto vendita bevande in bottiglie” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà ricordato come il Natale dei divieti. Nell’ambito della già pesante cornice della zona rossa nazionale, il Comune di Salerno ‘rifinisce’ disponendo, attraverso ordinanza firmata alle ore 11.33 del 24 dicembre, il “divieto di somministrazione, vendita, detenzione di bevande in bottiglie di vetro per il periodo delle festività natalizie compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio”. Il presupposto dell’Ordinanza è il seguente: “Si ritiene che il periodo delle festività natalizie possa comportare un aumento dell’afflusso della circolazione delle persone e che pertanto, persistano Esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico che rendono necessaria l’adozione di provvedimenti in materia di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà ricordato come il Natale dei divieti. Nell’ambito della già pesante cornice della zona rossa nazionale, ildi Salerno ‘rifinisce’ disponendo, attraverso ordinanza firmata alle ore 11.33 del 24 dicembre, il “di somministrazione,, detenzione diindi vetro per il periodo delle festività natalizie compreso tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio”. Il presupposto dell’Ordinanza è il seguente: “Si ritiene che il periodo delle festività natalizie possa comportare un aumento dell’afflusso della circolazione delle persone e che pertanto, persistanodiinteresse e diche rendono necessaria l’adozione di provvedimenti in materia di ...

