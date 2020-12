Comunali a Napoli, Bassolino traccia l’identikit del sindaco ideale (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Vedo ancora un’insufficiente azione delle forze politiche su questo tema: come allargare la partecipazione democratica per far eleggere un sindaco con percentuali larghe dei cittadini. Soprattutto in questa crisi del Covid, devono essere coinvolti lavoratori in difficoltà, ad esempio Whirlpool, i disoccupati e tutte le persone della borghesia intellettuale e produttiva. È interesse comune che un sindaco sia più forte e che un secondo dopo l’elezione sia il primo cittadino di Napoli, di tutta la città, capace così di guidarla con una squadra verso il futuro”. Così l’ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, intervenendo a Radio Crc, che si è messo a disposizione come candidato per le prossime Comunali. “Come diceva Manlio Rossi Doria, uno dei maestri meridionalisti – ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Vedo ancora un’insufficiente azione delle forze politiche su questo tema: come allargare la partecipazione democratica per far eleggere uncon percentuali larghe dei cittadini. Soprattutto in questa crisi del Covid, devono essere coinvolti lavoratori in difficoltà, ad esempio Whirlpool, i disoccupati e tutte le persone della borghesia intellettuale e produttiva. È interesse comune che unsia più forte e che un secondo dopo l’elezione sia il primo cittadino di, di tutta la città, capace così di guidarla con una squadra verso il futuro”. Così l’exdi, Antonio, intervenendo a Radio Crc, che si è messo a disposizione come candidato per le prossime. “Come diceva Manlio Rossi Doria, uno dei maestri meridionalisti – ...

openpolis : Tra il 2016 e il 2019 sono vistosi i maggiori investimenti in edilizia residenziale e assetto del territorio dei co… - sergimagugliani : RT @MaestroSMorra: #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci sono… - MaestroSMorra : #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci… - infoitinterno : Elezioni comunali a Napoli, Salvini lancia Maresca candidato della coalizione di centrodestra - infoitinterno : Elezioni Comunali 2021, Salvini: 'A Napoli c'è Maresca' -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli Elezioni comunali a Napoli, Salvini lancia Maresca candidato della coalizione di centrodestra Il Mattino La Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania: «Nun e piace ’o presepe»

L’assessore lombardo al Marketing non accetta il dono di De Luca che andrà a Bergamo. A Natale siamo tutti più buoni, ma lo strapaese non muore mai ...

Procida 2022 capitale italiana della cultura, lo striscione della Città metropolitana di Napoli

«La Cultura non isola. Procida 2022 Capitale Italiana della Cultura». Questo il testo dello striscione esposto questa mattina sulla facciata principale della sede della ...

L’assessore lombardo al Marketing non accetta il dono di De Luca che andrà a Bergamo. A Natale siamo tutti più buoni, ma lo strapaese non muore mai ...«La Cultura non isola. Procida 2022 Capitale Italiana della Cultura». Questo il testo dello striscione esposto questa mattina sulla facciata principale della sede della ...