C'è l'accordo sulla Brexit. Londra contro Bruxelles finisce in parità (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo scenario del no deal è stato evitato. Londra e Bruxelles hanno infatti appena raggiunto un accordo sulla Brexit: un'intesa che è già stata non a caso battezzata "l'accordo della vigilia di Natale". A renderlo noto è stata la stessa Downing Street con un comunicato nel primo pomeriggio, mentre subito dopo la presidentessa della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha tenuto una conferenza stampa, parlando di un accordo "giusto, equilibrato e responsabile". La notizia non è poi così inattesa, visto che – già il 23 dicembre – il Financial Times aveva riferito che l'intesa fosse ormai "imminente". In particolare, il quotidiano britannico aveva rivelato che, negli ultimi giorni, la direzione dei negoziati fosse passata direttamente nelle mani di Boris Johnson e ...

