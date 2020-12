Catania, il bilancio di Raffaele: “Sul campo abbiamo fatto 29 punti. Dobbiamo credere in un sogno” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino".Un punto, quello conquistato dal Catania in occasione della sfida contro il Catanzaro, strappato grazie alla rete messa a segno in extremis da Manneh. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico Giuseppe Raffaele ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine etnea, sottolineando i progressi compiuti dalla squadra."abbiamo pareggiato a 4 minuti dalla fine e abbiamo continuato a provarci. Sembrava una partita stregata ma abbiamo avuto l’ennesima conferma che la squadra cresce. Il Catania domina nel possesso e sta prendendo velocità anche negli ultimi 20 metri. Avremmo meritato i 3 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino".Un punto, quello conquistato dalin occasione della sfida contro il Catanzaro, strappato grazie alla rete messa a segno in extremis da Manneh. Intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico Giuseppeha analizzato la prestazione offerta dalla compagine etnea, sottolineando i progressi compiuti dalla squadra."pareggiato a 4 minuti dalla fine econtinuato a provarci. Sembrava una partita stregata maavuto l’ennesima conferma che la squadra cresce. Ildomina nel possesso e sta prendendo velocità anche negli ultimi 20 metri. Avremmo meritato i 3 ...

A questo risultato straordinario, arrivato proprio alla vigilia di Natale, si è pervenuti attraverso un velocissimo coordinamento tra la Giunta Comunale di Catania, che il 23 dicembre ha deliberato la ...

A questo risultato, arrivato proprio alla vigilia di Natale, si è pervenuti attraverso un velocissimo coordinamento tra la Giunta comunale di Catania, che il 23 dicembre ha deliberato la relativa ...

A questo risultato straordinario, arrivato proprio alla vigilia di Natale, si è pervenuti attraverso un velocissimo coordinamento tra la Giunta Comunale di Catania, che il 23 dicembre ha deliberato la ...