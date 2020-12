Arsenal in crisi, Ozil ci spera: “Vorrei poter aiutare ma…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avvio di stagione shock per l'Arsenal di Mikel Arteta che si trova a fare i conti con una classifica davvero misera di punti che vede i Gunners quasi in lotta per non retrocedere. Problemi di gioco e di gol che i tifosi sperano siano presto risolti.In tal senso, un certo Mesut Ozil potrebbe tornare utile. Il calciatore tedesco, messo fuori dalla lista dei calciatori per le gare di campionato e coppa, ha ammesso, nel corso di un botta e risposta su Twitter, di sperare di poter finalmente dare una mano in questo momento di difficoltà."La situazione è frustrante per tutti. Non solo per me ma anche per l'Arsenal", ha scritto Ozil. "Ovviamente Vorrei poter aiutare la squadra soprattutto in questo momento, ma finché non ne ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Avvio di stagione shock per l'di Mikel Arteta che si trova a fare i conti con una classifica davvero misera di punti che vede i Gunners quasi in lotta per non retrocedere. Problemi di gioco e di gol che i tifosino siano presto risolti.In tal senso, un certo Mesutpotrebbe tornare utile. Il calciatore tedesco, messo fuori dalla lista dei calciatori per le gare di campionato e coppa, ha ammesso, nel corso di un botta e risposta su Twitter, dire difinalmente dare una mano in questo momento di difficoltà."La situazione è frustrante per tutti. Non solo per me ma anche per l'", ha scritto. "Ovviamentela squadra soprattutto in questo momento, ma finché non ne ...

