Voli speciali e due test per gli italiani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Redazione Il piano (e la quarantena) per rimpatriare chi non risiede nel Regno Unito Famiglie con bambini piccoli bloccate da giorni in aeroporto in Uk. Sale la rabbia di migliaia di italiani che dovevano rientrare a casa per le feste e che invece sono stati fermati senza alcun preavviso a causa dell'allarme sulla variante inglese del coronavirus. Finalmente sembra che il governo abbia intenzione di muoversi e stia cercando di organizzare Voli speciali per il rientro dei connazionali «esiliati» temporaneamente in Gran Bretagna: potranno tornare con Voli commerciali «autorizzati». Le misure da rispettare per chi si imbarcherà saranno ancor più strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti, e comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia.

