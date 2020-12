Uomini e Donne, fissata la data della scelta di Davide Donadei: ecco come avverrà (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo un trono che si è delineato fin da subito come un triangolo, con il tronista Davide Donadei e solo due protagoniste femminili, le corteggiatrici Beatrice Buonocore (la preferita del pubblico) e Chiara Rabbi, sta per arrivare la tanto sospirata scelta. Si sa che verrà registrata martedì 29 dicembre 2020 – dunque a cavallo tra Natale e Capodanno, come si ipotizzava – e che non sarà la classica scelta di Uomini e Donne, con le poltrone rosse e i petali in studio. Al contrario, gli autori hanno pensato a una location molto speciale. fissata la data della scelta di Davide Donadei Stavolta la scelta di Davide ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo un trono che si è delineato fin da subitoun triangolo, con il tronistae solo due protagoniste femminili, le corteggiatrici Beatrice Buonocore (la preferita del pubblico) e Chiara Rabbi, sta per arrivare la tanto sospirata. Si sa che verrà registrata martedì 29 dicembre 2020 – dunque a cavallo tra Natale e Capodanno,si ipotizzava – e che non sarà la classicadi, con le poltrone rosse e i petali in studio. Al contrario, gli autori hanno pensato a una location molto speciale.ladiStavolta ladi...

