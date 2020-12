Unghie di Natale: chic, semplici o sofisticate per una manicure glamour (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le feste sono alle porte, quale miglior periodo dell’anno per decorare le Unghie in tendenza con il Natale? Sfoggiare delle mani splendide, sofisticate e semplici con idee chic non è mai stato così semplice! Curiose di scoprire le nuove nail art invernali? Allora non vi resta che seguire tutti i nostri consigli di seguito! Unghie di Natale: il classico rosso senza tempo! Quando si pensa al Natale, l’associazione con il rosso è d’obbligo ma non scontata! Unghie di questo colore sono sempre di moda, chic e sofisticate. Per non sbagliare potete optare per il rosso neutro, ma se volete valorizzare ancora di più la vostra manicure, vi suggeriamo di scegliere la nuance che meglio si intona ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le feste sono alle porte, quale miglior periodo dell’anno per decorare lein tendenza con il? Sfoggiare delle mani splendide,con ideenon è mai stato così semplice! Curiose di scoprire le nuove nail art invernali? Allora non vi resta che seguire tutti i nostri consigli di seguito!di: il classico rosso senza tempo! Quando si pensa al, l’associazione con il rosso è d’obbligo ma non scontata!di questo colore sono sempre di moda,. Per non sbagliare potete optare per il rosso neutro, ma se volete valorizzare ancora di più la vostra, vi suggeriamo di scegliere la nuance che meglio si intona ...

bacifinoaridere : Cognato ha fatto a mia sorella tutto il necessario per fare le unghie quindi automaticamente ho anche io tutto l'oc… - FabyMaves90 : Vi spillo le mie unghie per Natale ricostruite by ME diplomata alla Scuola Superiore di Youtube! ??????? #nails… - Dreamyshows : Non so a voi ma per me le 'unghie di natale' HORROR - blouesoul_ : Vorrei farmi le unghie rosse per Natale ma mi è venuto in mente che l’ultima volta che le ho fatte così è stato per… - SOGVOLDEN : io che non volevo fare le unghie di natale: io mezz’ora dopo essere stata su pinterest: -