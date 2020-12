Ultime Notizie Roma del 23-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione né questo mercoledì il 23 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno 13318 nuovi casi in Italia di coronavirus 628 le vittime tasso di positività torna a scendere ora è al 8% mentre il paese si prepara lockdown ha deciso per le feste di fine anno zona rossa da domani al 6 gennaio Nei giorni festivi e prefestivi nelle città oggi quindi ultimo giorno di shopping prenatalizio in una circolare ai Prefetti il Viminale inasprisce controlli sugli spostamenti e gli assembramenti la politica tregua di Natale Conte Renzi Italia viva saluta l’addio alla cabina di regia chiede tempo per le sue proposte su recovery annuncia per lunedì l’avvio del confronto tra i partiti della maggioranza il ministro Amendola spiega che un organo di coordinamento del piano per i fondi Ue è che sto proprio ...