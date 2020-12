Traffico Roma del 23-12-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il Traffico valori di Traffico decisamente bassi con le registri del sulla rete viaria cittadina naturalmente abbiamo i soliti rallentamenti legati all’inizio delle attività lavorative Su molte delle consolari che convergono verso il centro soprattutto nel quadrante Nord come sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia all’altezza di Tomba di Nerone sulla Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto disagi sulla raccordo anulare un incidente provoca Code in carreggiata esterna tra l’uscita Cassia all’uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia ancora in carreggiata esterna causa Traffico intenso dobbiamo rallentamenti di lieve entità tra la Prenestina e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità ilvalori didecisamente bassi con le registri del sulla rete viaria cittadina naturalmente abbiamo i soliti rallentamenti legati all’inizio delle attività lavorative Su molte delle consolari che convergono verso il centro soprattutto nel quadrante Nord come sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia all’altezza di Tomba di Nerone sulla Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto disagi sulla raccordo anulare un incidente provoca Code in carreggiata esterna tra l’uscita Cassia all’uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia ancora in carreggiata esterna causaintenso dobbiamo rallentamenti di lieve entità tra la Prenestina e ...

rotaruchristina : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso a via Radicofani, tra via Incisa Val D'Arno e viale Titina De Filippo. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso a via Radicofani, tra via Incisa Val D'Arno e viale Titina De Filippo. - infoitinterno : Campania, travolto e ucciso dal treno lungo la Napoli-Roma: traffico ferroviario in tilt - LuceverdeRadio : [AGG] ??#autostrade #incidente - A1 Bologna- Roma ????8 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Impruneta > Roma incide… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 23-12-2020 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A giudizio l’autista del bus turistico che uccise la 22enne Caterina in corso Vittorio

La ragazza morì nel luglio di due anni fa, travolta sulle strisce pedonali. Il processo con l’accusa di omicidio stradale a Francesco Paccone, 65 anni , comincerà il 26 maggio ...

Variante Gb: Dover riapre al transito in uscita

(ANSA-AFP) – ROMA, 23 DIC – Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all’accordo trovato tra Regno Unito e Francia che mette fine al divieto temporaneo imposto in ...

La ragazza morì nel luglio di due anni fa, travolta sulle strisce pedonali. Il processo con l’accusa di omicidio stradale a Francesco Paccone, 65 anni , comincerà il 26 maggio ...(ANSA-AFP) – ROMA, 23 DIC – Il porto britannico di Dover è stato riaperto al traffico in uscita in seguito all’accordo trovato tra Regno Unito e Francia che mette fine al divieto temporaneo imposto in ...