Suore cattoliche portavano bambini di 5 anni a feste sessuali e lasciavano che i sacerdoti li violentassero

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il disgustoso abuso è stato perpetrato contro iin una casa nella città tedesca di Spira. Una delle vittime ha detto di essere stata violentata da tre preti contemporaneamente Secondo una vittima,complici che gestiscono un asilo nido hanno portato i ragazzi ai preti. Un uomo di 63, ricordando le sue esperienze, ha detto di aver subito “abusi quasi costanti ” L’uomo di 63ha subito regolarmente violenze nella casa nella città tedesca di Spira nella Renania tra il 1963 e il 1972, fatti emersi durante un audizione presso il tribunale per la previdenza sociale di Darmstadt, in Assia. Ha raccontato di essere stato costretto ad andare a festinie portato a casa di un vescovo, Rudolf Motzenbaecker, dove lui e altrierano stati picchiati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Suore cattoliche

BlogSicilia.it

Pippo Franco diventa nonno? Gli abbiamo fatto credere che il figlio ha messo incinta una ragazza che è suora. Una faccenda molto delicata per il re del Bagaglino che è anche molto cattolico. I guai so ...La loro condanna, arrivata dopo 28 anni, segna la fine della più lunga inchiesta per omicidio dello stato del Kerala ...