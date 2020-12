Sì, si può avere tutto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Non ho mai pensato che non potesse essere così e la mia stessa esistenza, nella vita da adulta, è segnata da questa ricerca istintiva. L’ho capito dal mio primo giorno di lavoro, in uno studio professionale a Milano, il 1° febbraio 1994 e da allora non mi sono mai fermata. Sono nata nel 1968, ultima di quattro figli, in una cittadina di provincia dove sono cresciuta e in cui tuttora abito. Pendolare per tanti anni: prima per gli studi universitaria a Pavia poi per il lavoro a Milano. La vita professionale era partita nel 1994 e così anche l’autonomia economica: nel 1996 il matrimonio, e da lì l’impegno e la responsabilità di moglie e l’impegno della gestione di una casa. Sono fortunatamente arrivati anche I figli, attesissimi, dopo anni durante i quali il mio desiderio di maternità veniva ripetutamente frustrato da gravidanze che non riuscivo a portare a termine. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Non ho mai pensato che non potesse essere così e la mia stessa esistenza, nella vita da adulta, è segnata da questa ricerca istintiva. L’ho capito dal mio primo giorno di lavoro, in uno studio professionale a Milano, il 1° febbraio 1994 e da allora non mi sono mai fermata. Sono nata nel 1968, ultima di quattro figli, in una cittadina di provincia dove sono cresciuta e in cuira abito. Pendolare per tanti anni: prima per gli studi universitaria a Pavia poi per il lavoro a Milano. La vita professionale era partita nel 1994 e così anche l’autonomia economica: nel 1996 il matrimonio, e da lì l’impegno e la responsabilità di moglie e l’impegno della gestione di una casa. Sono fortunatamente arrivati anche I figli, attesissimi, dopo anni durante i quali il mio desiderio di maternità veniva ripetutamente frustrato da gravidanze che non riuscivo a portare a termine. ...

