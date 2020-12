Risotto ai formaggi

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il è una ricetta facile e veloce da preparare. Un piatto semplice e dal gusto delicato, veramente appetitoso. Una ricetta comoda per pranzi o cene in famiglia o anche per organizzare una delizioso aperitivo in queste giornate calde. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di riso carnaroli 300 gr. dimisti* 1 cipollotto 4-5 cucchiai di olio evo 1 dado vegetale (se non fate il brodo) Mezzo bicchiere di vino bianco (secco) Sale q.b. Pepe q.b. Per preparare il iniziamo preparando il brodo vegetale: mettete sul fuoco un pentolino con l’acqua e aggiungete il dado vegetale, poi lasciate che arrivi ad ebollizione. Intanto in un tegame – dove andrete a cuocere il riso – mettete un filo di olio extravergine di olive a la cipolla a rosolare. Aggiungete il riso, per il , nel tegame e lasciatelo tostare ...