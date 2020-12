Rientro in classe, scaglionamento degli ingressi a Taranto con doppi turni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Approvato dalla Prefettura di Taranto il piano operativo per la ripresa delle lezioni in presenza dal prossimo 7 gennaio per almeno il 75 per cento degli studenti degli istituti superiori della città e dei comuni della provincia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Approvato dalla Prefettura diil piano operativo per la ripresa delle lezioni in presenza dal prossimo 7 gennaio per almeno il 75 per centostudentiistituti superiori della città e dei comuni della provincia. L'articolo .

orizzontescuola : Rientro in classe, scaglionamento degli ingressi a Taranto con doppi turni - infoitinterno : “Fateci tornare in classe”, studenti e presidi concordi sul rientro dopo le festività - 79_Alessio : RT @romatoday: #Scuola, si lavora al rientro del 7 gennaio: doppi turni all'ingresso e ipotesi sabato in classe - fsavorani : Complimenti @RegioneER, ottimo piano per il rientro in presenza di tutti gli studenti delle scuole superiori dal 7… - romatoday : #Scuola, si lavora al rientro del 7 gennaio: doppi turni all'ingresso e ipotesi sabato in classe -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro classe Piano per il rientro in classe: alle 15,30 conferenza Stato-Regioni per l’intesa Orizzonte Scuola Il 7 gennaio riapriranno le scuole del Vco: ecco le linee guide per il ritorno in classe

fissata nel 50% - sia garantito il rientro a scuola del 75% di studenti secondo il rispetto di alcune condizioni. Innanzi tutto i servizi di trasporto destinati ai ragazzi sono ridefiniti per ...

Ritorno a scuola Coronavirus Emilia Romagna: ecco il piano di rientro alle superiori

Il 7 gennaio torneranno sui banchi il 75% degli studenti: mezzi pubblici, orari scaglionati. Cosa cambia città per città ...

fissata nel 50% - sia garantito il rientro a scuola del 75% di studenti secondo il rispetto di alcune condizioni. Innanzi tutto i servizi di trasporto destinati ai ragazzi sono ridefiniti per ...Il 7 gennaio torneranno sui banchi il 75% degli studenti: mezzi pubblici, orari scaglionati. Cosa cambia città per città ...