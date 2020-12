Recovery Fund, Salvini: “A gennaio le proposte del centrodestra. Intano Conte e Renzi litigano, vogliamo limitare i danni fatti dal Governo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le idee le abbiamo chiare. Lavoreremo per presentare a gennaio un piano per i fondi Ue. Riforma fiscale, cancellazione delle cartelle esattoriali, rilancio delle infrastrutture ferme – oggi il M5s voleva bloccare di nuovo la Tav, siamo all’assurdo -, poi un’idea di Paese fondato sulla crescita. Non ci sono i fondi per la sanità, non c’è nulla per la disabilità e per le famiglie. Intano Conte e Renzi litigano. L’unica fretta che abbiamo è quella di limitare i danni fatti dal Governo”, così Matteo Salvini, leader della Lega, fuori dalla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le idee le abbiamo chiare. Lavoreremo per presentare aun piano per i fondi Ue. Riforma fiscale, cancellazione delle cartelle esattoriali, rilancio delle infrastrutture ferme – oggi il M5s voleva bloccare di nuovo la Tav, siamo all’assurdo -, poi un’idea di Paese fondato sulla crescita. Non ci sono i fondi per la sanità, non c’è nulla per la disabilità e per le famiglie.. L’unica fretta che abbiamo è quella didal”, così Matteo, leader della Lega, fuori dalla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AlbertoBagnai : VB: Sen. Bagnai su Legge di Bilancio, Recovery Fund e MES - meb : Ho fatto una chiacchierata con “Il Foglio” su come spendere i soldi del recovery fund, sulle possibili elezioni e a… - borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - Luis_uk : @fattoquotidiano ???? il somaro vuole limitare I danni.. sbaglio o lui votò contro i recovery fund!! A proposito di danni ???? - micheladania : RT @alfredodattorre: Volevano un altro governo: resterà Conte. Volevano la delega ai servizi: non l'avranno. Hanno scatenato un polverone s… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, Recovery Plan, Next Generation EU: cosa significano e quali sono le differenze QuiFinanza Recovery, Renzi: Franceschini sul voto bleffa, vogliamo aiutarlo

Roma, 23 dic. (askanews) - 'Brutto dirlo così, ma è chiaro che Franceschini sta bleffando, come si fa nelle partite di poker in politica, qui ...

Governo, Conte: “Crisi non nelle mie mani, nessuno ora chiede rimpasto”

Il premier a Porta a Porta, in onda mercoledì sera: "I progetti per il Recovery Fund sono ancora troppi, vanno sfoltiti" ...

Roma, 23 dic. (askanews) - 'Brutto dirlo così, ma è chiaro che Franceschini sta bleffando, come si fa nelle partite di poker in politica, qui ...Il premier a Porta a Porta, in onda mercoledì sera: "I progetti per il Recovery Fund sono ancora troppi, vanno sfoltiti" ...