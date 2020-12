Oggi in tv | tutta la programmazione di mercoledì 23 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)23: cosa ci aspetta questa sera in tv? Il Natale è ormai alle porte e su Rai 1 la serata è dedicata alla scoperta di Gerusalemme insieme ad Alberto Angela. Su Canale 5 inizia una nuova fiction che promette ottimo intrattenimento e risate. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 si prospetta un viaggio pieno di scoperte straordinarie a cavallo tra storia, arte e religione. Nella puntata di questa sera di Ulisse: il piacere della scoperta, Alberto Angela ci condurrà nella Gerusalemme ai tempi di Gesù. Serata dedicata alle avventure del pesce pagliaccio più celebre di sempre su Rai 2. Alle 21.20 va in onda il film d’animazione Alla ricerca di Nemo. Il programma dedicato agli scomparsi ed ai protagonisti della cronaca di ieri e di ...