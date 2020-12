"No, all'idea mi prende un colpo". Impensabile retromarcia di Mara Venier, indiscrezioni: lo zampino della "Signora di Mediaset" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Inversione a "u" per Mara Venier, una netta retromarcia: no, ora ad abbandonare Domenica In, il programma di Rai 1, sembra non pensarci. Con buona pace di Maria Teresa Ruta, che si era auto-candidata per la successione dopo che la Venier aveva detto di voler abdicare al termine di questa stagione. Ora, il ripensamento. Intervistata da Oggi, infatti, la mitica Zia Mara ha affermato: "Se dovessi pensare che l'anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare". E pensare che aveva detto di voler mollare Domenica In proprio per stare con il marito, Nicola Carraro. Ma tant'è, senza la tv, la Venier non ci potrebbe stare. E dietro a questa scelta potrebbe esserci un consiglio di Maria De ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Inversione a "u" per, una netta: no, ora ad abbandonare Domenica In, il programma di Rai 1, sembra non pensarci. Con buona pace di Maria Teresa Ruta, che si era auto-candidata per la successione dopo che laaveva detto di voler abdicare al termine di questa stagione. Ora, il ripensamento. Intervistata da Oggi, infatti, la mitica Ziaha affermato: "Se dovessi pensare che l'anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, miun. Sono troppo abituata a lavorare". E pensare che aveva detto di voler mollare Domenica In proprio per stare con il marito, Nicola Carraro. Ma tant'è, senza la tv, lanon ci potrebbe stare. E dietro a questa scelta potrebbe esserci un consiglio di Maria De ...

