Mistero a Loreto. Una donna è positiva alla variante inglese del Covid ma non ha contatti con il Regno Unito. Per gli esperti il ceppo è già in Italia da settimane (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nonostante gli sforzi, la variante inglese del coronavirus potrebbe essere in Italia già da settimane. A confermarlo sarebbe il caso di positività al nuovo ceppo del Covid-19 accertato a Loreto, in provincia di Ancona, nei confronti di una persona risultata positiva pur non avendo avuto collegamenti diretti con il Regno Unito. Stando a quanto trapela, la donna si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento con tutta la famiglia. Ad individuare la sequenza parziale è stato il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Come ha fatto sapere il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo, “sappiamo che si tratta della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nonostante gli sforzi, ladel coronavirus potrebbe essere ingià da. A confermarlo sarebbe il caso di positività al nuovodel-19 accertato a, in provincia di Ancona, nei confronti di una persona risultatapur non avendo avuto collegamenti diretti con il. Stando a quanto trapela, lasi è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento con tutta la famiglia. Ad individuare la sequenza parziale è stato il Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Come ha fatto sapere il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo, “sappiamo che si tratta della ...

