Manovra, via libera da commissione Bilancio: il testo passa alla Camera. Salvi lo stop all’Iva sui vaccini e le norme a tutela degli esodati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Manovra torna in Aula alla Camera, dopo il via libera della commissione Bilancio alle modifiche legate ai rilievi della Ragioneria dello Stato. I nuovi emendamenti permettono, tra l’altro, di mantenere l’esonero dell’Iva su vaccini e tamponi e le norme a tutela degli esodati. Il testo passa ora in Aula. In giornata il governo porrà la fiducia. Il voto finale di Montecitorio al provvedimento è atteso per il 27. In chiusura dei lavori, il presidente della commissione Bilancio, Fabio Melilli, ha salutato i colleghi con una battuta: “”Vi ringrazio. Vorrei dire: e che Dio ce la mandi buona”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Latorna in Aula, dopo il viadellaalle modifiche legate ai rilievi della Ragioneria dello Stato. I nuovi emendamenti permettono, tra l’altro, di mantenere l’esonero dell’Iva sue tamponi e le. Ilora in Aula. In giornata il governo porrà la fiducia. Il voto finale di Montecitorio al provvedimento è atteso per il 27. In chiusura dei lavori, il presidente della, Fabio Melilli, ha salutato i colleghi con una battuta: “”Vi ringrazio. Vorrei dire: e che Dio ce la mandi buona”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Manovra, via libera da commissione Bilancio: il testo passa alla Camera. Salvi lo stop all’Iva sui vaccini e le nor… - Noovyis : (Manovra, via libera da commissione Bilancio: il testo passa alla Camera. Salvi lo stop all’Iva sui vaccini e le no… - praparelli : RECOVERY/ Garavaglia: no a cabine di regia, miglioriamolo in Aula come la Manovra - MauriceGarran : RECOVERY / Garavaglia: no a cabine di regia, miglioriamolo in Aula come la Manovra - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: Manovra: da commissione via libera a ultime modifiche -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra via Manovra, ecco le principali novità per famiglie, lavoratori, imprese Il Sole 24 ORE Ddl bilancio: 'nuovo' via libera da Commissione Camera, a breve richiesta fiducia

Il ritorno in Commissione della Manovra si era reso necessario dopo che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto una serie di stralci e correzioni legate, essenzialmente, a problemi di ...

Regioni: E-R approva bilancio, 9 milioni alla sanità

La manovra vale complessivamente 12,484 miliardi ... per opere cantierabili e progetti in via di definizione con le comunità locali. Soddisfatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ...

Il ritorno in Commissione della Manovra si era reso necessario dopo che la Ragioneria generale dello Stato aveva richiesto una serie di stralci e correzioni legate, essenzialmente, a problemi di ...La manovra vale complessivamente 12,484 miliardi ... per opere cantierabili e progetti in via di definizione con le comunità locali. Soddisfatto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ...