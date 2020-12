Maietta (Collegio Garanzia): «La sentenza non mina la prosecuzione della A» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole del membro del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni Angelo Mattia: le ultimissime notizie su Juve-Napoli Angelo Maietta, membro della I sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, dicendo la sua sul caso Juventus-Napoli. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24 LA sentenza – «Il Collegio ha ravvisato qualche violazione di legge nella filiera della revisione, sta di fatto che qualsiasi fosse stata la sentenza delle sezioni unite – al di là della partigianeria calcistica – sarebbe stata giusta. Il presidente Frattini è una persona alla quale affiderei qualsiasi tipo di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole del membro deldidello Sport del Coni Angelo Mattia: le ultimissime notizie su Juve-Napoli Angelo, membroI sezione deldidello Sport, è intervenuto in diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, dicendo la sua sul caso Juventus-Napoli. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU JUVENEWS24 LA– «Ilha ravvisato qualche violazione di legge nella filierarevisione, sta di fatto che qualsiasi fosse stata ladelle sezioni unite – al di làpartigianeria calcistica – sarebbe stata giusta. Il presidente Frattini è una persona alla quale affiderei qualsiasi tipo di ...

