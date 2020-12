Lotteria degli scontrini al via da gennaio 2021: novità, premi ed estrazioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A partire dal prossimo mese di gennaio 2021 prenderà avvio la Lotteria degli scontrini: concorso che prevede l’estrazione a sorte di premi – integralmente esclusi dal reddito del percipiente e da qualsiasi prelievo erariale – volto a promuovere l’uso della moneta elettronica. Chi potrà parteciparvi? Potranno concorrere i contribuenti persone fisiche, maggiorenni, residenti nello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni. Come è possibile partecipare? Per partecipare il contribuente prima dell’emissione dello scontrino elettronico, dovrà chiedere all’esercente di abbinarvi il proprio “codice Lotteria”, un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A partire dal prossimo mese diprenderà avvio la: concorso che prevede l’estrazione a sorte di– integralmente esclusi dal reddito del percipiente e da qualsiasi prelievo erariale – volto a promuovere l’uso della moneta elettronica. Chi potrà parteciparvi? Potranno concorrere i contribuenti persone fisiche, maggiorenni, residenti nello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, al di fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni. Come è possibile partecipare? Per partecipare il contribuente prima dell’emissione dello scontrino elettronico, dovrà chiedere all’esercente di abbinarvi il proprio “codice”, un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri, che viene associato al codice fiscale del consumatore ...

matteosalvinimi : Qui #Senato. Per ben due volte PD, 5Stelle e Renzi risultano assenti e fanno mancare il numero legale per la discus… - matteosalvinimi : AMBULANTE FIERISTA CONTRO IL GOVERNO: “NOI SIAMO SENZA 1€ E VOI PENSATE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?”… - matteosalvinimi : #Salvini: In Italia si annunciano riaperture, si organizza la lotteria degli scontrini e #CashbackDiStato e poi ci… - rosa_quinto : RT @DavideFalchieri: Hanno sconfitto il gioco d’azzardo con la lotteria degli scontrini - DavideFalchieri : Hanno sconfitto il gioco d’azzardo con la lotteria degli scontrini -