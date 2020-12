Le lezioni pre-natalizie di papa Francesco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questi pre-natalizi sono giorni di appuntamenti tradizionali dei pontefici che, non raramente, hanno costituito un momento importante di riflessione e indicazione alla Chiesa, ma non solo ad essa. Quest’anno è stato certamente così e riflettendo bene si può trovare un filo molto importante tra quanto detto dain occasione degli auguri alla Curia, in occasione dell’Angelus di domenica 20 dicembre e con il riconoscimento del martirio del giudice Rosario Livatino. Dunque cominciamo dagli auguri alla Curia Romana, cheha aperto con un riferimento decisivo: “Il Natale di Gesù di Nazareth è il mistero di una nascita che ci ricorda che «gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per rincominciare», come osserva in maniera tanto folgorante quanto incisiva Hannah Arendt, la filosofa ebrea che rovescia il pensiero del ...