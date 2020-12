La nuova variante Covid deve preoccuparci più di quella dei visoni? Le caratteristiche e i rischi messi a confronto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SARS-Cov-2 è un virus mutante. Una caratteristica che spaventa, ma che è bene ricordare essere tipica di quei virus che utilizzano come proprio materiale genetico il RiboNucleic Acid, l’acido ribonucleico. È da questo presupposto che è necessario partire per mettere a confronto due delle mutazioni che finora hanno avuto un maggiore impatto nella gestione della lotta alla Covid-19. L’attuale variante ha avuto grande risalto, anche per via delle decisioni che ha generato: lockdown, chiusura dei voli da e per il Regno Unito, tir fermati alle frontiere, vaccini (per il momento erroneamente) messi in dubbio. Ma che differenza c’è con quello che è avvenuto pochi mesi fa quando a provocare un’ulteriore variante nel genoma del virus furono i visoni della Danimarca, sterminati per più di 17 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 dicembre 2020) SARS-Cov-2 è un virus mutante. Una caratteristica che spaventa, ma che è bene ricordare essere tipica di quei virus che utilizzano come proprio materiale genetico il RiboNucleic Acid, l’acido ribonucleico. È da questo presupposto che è necessario partire per mettere adue delle mutazioni che finora hanno avuto un maggiore impatto nella gestione della lotta alla-19. L’attualeha avuto grande risalto, anche per via delle decisioni che ha generato: lockdown, chiusura dei voli da e per il Regno Unito, tir fermati alle frontiere, vaccini (per il momento erroneamente)in dubbio. Ma che differenza c’è con quello che è avvenuto pochi mesi fa quando a provocare un’ulteriorenel genoma del virus furono idella Danimarca, sterminati per più di 17 ...

