Juventus-Fiorentina 0-3 | Bonucci chiede scusa sui social

"La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere". Leonardo Bonucci, da capitano, ci mette la faccia dopo il pesantissimo 3-0 della Fiorentina allo Stadium.

