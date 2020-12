Ivana Mrazova | che capitombolo! La caduta dalle scale diventa virale

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando si è impegnati a fare qualcosa ma non si vuole lasciare i fan da soli: la tragicomicadiè tutta da ridere. Mancano poche ore alla vigilia di Natale e, nonostante questo sia un periodo particolare, sono comunque giorni frenetici un po’ per tutti: regali, spesa per il menu, acquisti dell’ultimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.