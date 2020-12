GF Vip, il marito di Stefania Orlando sgancia una bomba: “Non posso dire altro ma…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Stefania Orlando è una delle vippone più chiacchierate. Al GF Vip e pure fuori. Le sue liti nella Casa ormai hanno fatto storia e l’ultima con Samantha De Grenet è destinata a far parlare parecchio. I dissapori sono iniziati qualche giorno fa, quando a Samantha è stato chiesto di scegliere chi tra gli inquilini non meritava l’immunità e la scelta è ricaduta su Stefania. Da quel momento le due inquiline hanno vissuto cercando di evitarsi ma quando la Orlando ha ripreso la sua compagna invitandola a rispettare le regole della Casa è nata una feroce lite davanti agli occhi sbigottiti degli altri inquilini. Lite che è poi proseguita con frasi come “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica. La uccido, cacciatemi pure”, le parole della De Grenet. (Continua dopo la foto) Parole che sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è una delle vippone più chiacchierate. Al GF Vip e pure fuori. Le sue liti nella Casa ormai hanno fatto storia e l’ultima con Samantha De Grenet è destinata a far parlare parecchio. I dissapori sono iniziati qualche giorno fa, quando a Samantha è stato chiesto di scegliere chi tra gli inquilini non meritava l’immunità e la scelta è ricaduta su. Da quel momento le due inquiline hanno vissuto cercando di evitarsi ma quando laha ripreso la sua compagna invitandola a rispettare le regole della Casa è nata una feroce lite davanti agli occhi sbigottiti degli altri inquilini. Lite che è poi proseguita con frasi come “Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica. La uccido, cacciatemi pure”, le parole della De Grenet. (Continua dopo la foto) Parole che sono ...

