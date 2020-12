Foggia | bufera sul selfie di laurea con amici e parenti nel teatro “Non era una festa”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’amico del sindaco festeggia lain una sala delGiordano di, mentre la città è in zona arancione. La difesa: “Era solo per la proclamazione” È diventata virale sui social la foto di una presuntadiscattata nella prestigiosa Sala Fedora delUmberto Giordano dilo scorso 12 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

FoggiaToday

