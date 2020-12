Covid, Papa Francesco sottoposto al tampone in Vaticano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Papa Francesco è stato sottoposto in questi giorni in Vaticano, presso la Direzione Sanità e Igiene, al tampone per la diagnosi del contagio da coronavirus. Lo apprende l'ANSA da fonti vaticane, che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è statoin questi giorni in, presso la Direzione Sanità e Igiene, alper la diagnosi del contagio da coronavirus. Lo apprende l'ANSA da fonti vaticane, che ...

