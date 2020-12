(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Fondazione nel monitoraggiosettimana 16-22 dicembre: “I dati confermano che la frenata del contagio è sempre meno evidente, sbiadiscono gli effetti delle misure restrittive”. Sul vaccino: ci sono "accordi per oltre 202 milioni di dosi, ma disponibilità certe ci sono solo per 10 milioni entro marzo e 22,8 milioni per giugno”. Pesano le incertezze sull'impattovariante inglese

Agenzia_Italia : Per Gimbe è necessario un novo piano pandemia - emilianomei : RT @SkyTG24: Covid, Gimbe: “Pochi vaccini, indispensabile rivalutare piano di gestione della pandemia” - SkyTG24 : Covid, Gimbe: “Pochi vaccini, indispensabile rivalutare piano di gestione della pandemia” - viagrazie : Covid, Gimbe: sbiadiscono gli effetti delle misure. 'Quasi 4mila morti in 7 giorni' - CarnevaliG : Covid. Gimbe lancia allarme vaccini: “In Italia disponibilità certe entro marzo di soli 10 milioni di dosi e di 22,… -

Un'analisi effettuata da Spin Factor per Start Magazine attraverso la piattaforma Human evidenzia molta speranza e qualche timore degli italiani via social network per i vaccini anti Covid. Tutti i nu ...