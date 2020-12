Cdp: via libera a nuova offerta per ingresso in capitale Aspi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Adnkronos) - Roma, 23 dic. - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets di una lettera di offerta non vincolante relativa all'investimento partecipativo in Autostrade per l'Italia. Lo comunica Cdp in una nota in cui si sottolinea come "la nuova offerta aggiorna la precedente con riguardo, tra l'altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all'identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un'offerta vincolante". "La comunicazione resa al Consiglio - continua la nota - si colloca nel solco di quanto prospettato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Adnkronos) - Roma, 23 dic. - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il viaa CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners (Blackstone) e Macquarie Infrastructure and Real Assets di una lettera dinon vincolante relativa all'investimento partecipativo in Autostrade per l'Italia. Lo comunica Cdp in una nota in cui si sottolinea come "laaggiorna la precedente con riguardo, tra l'altro, a risultanze della due diligence in corso, al relativo impatto sulla valutazione economica e all'identificazione del processo e della tempistica per la presentazione di un'vincolante". "La comunicazione resa al Consiglio - continua la nota - si colloca nel solco di quanto prospettato da ...

(Adnkronos) – Roma, 23 dic. – Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a CDP Equity alla presentazione da parte del consorzio composto da CDP Equity, ...

RILANCIMILANO Terza offerta non vincolante della cordata Cdp ad Atlantia per acquistare l'88% di Aspi, a un valore provvisorio inferiore di circa 400 milioni al range precedente (8,5-9,5 ...

