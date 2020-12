Carlo Conti e il Covid: ‘Stava per attaccare i polmoni’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid“. Carlo Conti torna con la memoria a poche settimane fa, quando è stato ricoverato all’ospedale per il Coronavirus, e svela che non è stata esattamente una passeggiata: “Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo“. Il Natale di Carlo Conti Intervistato dal settimanale Oggi il conduttore parla di come trascorrerà il Natale: “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il“.torna con la memoria a poche settimane fa, quando è stato ricoverato all’ospedale per il Coronavirus, e svela che non è stata esattamente una passeggiata: “Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava peri polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo“. Il Natale diIntervistato dal settimanale Oggi il conduttore parla di come trascorrerà il Natale: “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito ...

