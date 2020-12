Carey e la F1 in streaming | ' Discussioni concrete con Amazon'

Motorsport_IT : #F1 | In una intervista rilasciata al Financial Times Chase Carey ha affermato di aver avuto colloqui sia con la so… -

Ultime Notizie dalla rete : Carey streaming

Così, la notizia diffusa dal Financial Times, con le parole di Chase Carey su trattative in corso con Amazon (e non solo) per lo streaming della Formula 1, non fa che rinnovare un fronte più ...Secondo la stampa britannica sarebbero in corso trattative per trasmettere i Gran Premi 2021 sulla piattaforma Prime Video ...