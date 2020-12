Campagna vaccini, l’Italia parte impreparata: “Medici e infermieri non sanno come preparare le dosi” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Campagna vaccini, l’Italia parte impreparata. “Medici e infermieri non sono formati” l’Italia si prepara a ricevere e somministrare le prime dosi di vaccini anti Covid, eppure non tutti gli operatori sanitari e le strutture sono state formate a portare avanti l’ambiziosa Campagna, che ha come primo obiettivo quello di distribuire alla popolazione 1,8 milioni di dosi nei primi due mesi del 2021. La procedura per prepararlo è molto complicata, e richiederà il coinvolgimento di un medico e quattro infermieri nei punti di somministrazione e di un medico e un infermiere in caso di somministrazione domestica. Ma prima le fiale dovranno essere scongelate per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020). “non sono formati”si prepara a ricevere e somministrare le primedianti Covid, eppure non tutti gli operatori sanitari e le strutture sono state formate a portare avanti l’ambiziosa, che haprimo obiettivo quello di distribuire alla popolazione 1,8 milioni dinei primi due mesi del 2021. La procedura per prepararlo è molto complicata, e richiederà il coinvolgimento di un medico e quattronei punti di somministrazione e di un medico e un infermiere in caso di somministrazione domestica. Ma prima le fiale dovranno essere scongelate per ...

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 23 DIC - La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata anche in Svizzera: prima a ricevere il farmaco è stata una donna di oltre 90 anni nel cantone di Lucerna, ...

Vaccini, Assindatcolf “Nessuna indicazione per badanti e baby sitter”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo chiarisca con urgenza in quale fase della distribuzione è prevista la vaccinazione del personale che assiste in casa anziani, malati e disabili. Il Piano approvato non f ...

