Al via i test per stabilire l’efficacia del vaccino contro la nuova variante Covid

(Teleborsa) – Sono già partiti i test delle case farmaceutiche per verificare che i loro vaccini anti Covid siano efficaci anche contro la nuova variante del virus scoperta in Inghilterra. "Sulla base dei dati ottenuti fino ad oggi, ci aspettiamo che l'immunità indotta dal vaccino Moderna protegga anche contro le varianti recentemente scoperte nel Regno Unito. Faremo test addizionali nelle prossime settimane per confermare queste aspettative", ha dichiarato la società in una nota. Anche Pfizer ha fatto sapere di essere già a lavoro per studiare la risposta delle persone immunizzate al nuovo ceppo del virus. Dalle case farmaceutiche filtra comunque ottimismo, in quanto il virus è già mutato altre volte e i vaccini hanno mostrato efficacia ...

Ultime Notizie dalla rete : via test Vaccino, al via i test di Moderna e Pfizer sulla variante del coronavirus QuiFinanza Tutti in coda per il tampone. La Slovenia avvia la stretta

Test di massa nel Paese con lunghe code a Lubiana ... Cittadini testati che «ricevono i risultati via sms entro quindici minuti» e se «vengono registrati come positivi» dovranno « andare ...

Coronavirus Militari distribuiranno dosi Pfizer. Test sulla variante inglese del virus

Saranno distribuite il 26 dicembre le prime 9.750 dosi del vaccino Pfizer destinate alle varie regioni italiane e provenienti dal Belgio. Le dosi saranno prima stoccate nell’hub dell’ospedale Spallanz ...

