Agenzia del Demanio | partnership con Investitalia per progetti in aree dismesse

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – L'Agenzia del Demanio ha stretto un'intesa con la Struttura di Missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per riqualificare le aree dismesse del Paese implementando iniziative per la realizzazione di strategie di sviluppo territoriale, sostenibilità e innovazione, funzionali a politiche anticicliche di investimenti. L'obiettivo è quello di riqualificare le aree dismesse del Paese, valorizzando gli immobili pubblici sottoutilizzati o in stato di abbandono in chiave economica e sociale, attraverso forme di partenariato pubblico-privato e altri istituti assimilabili, in grado di convogliare investimenti su asset di pregio storico, culturale e naturalistico, con vocazione turistica o sportiva. L'accordo, firmato dal direttore ...

